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Familie slachtoffers Meerstad 'erg onder de indruk'

Samenleving
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 16:08
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MEERSTAD (ANP) - De familie en vrienden van de twee mensen uit Meerstad die donderdag dood werden aangetroffen in hun huis schrijven in een verklaring dat zij "erg onder de indruk zijn van de dramatische gebeurtenissen" rond hun overlijden. De 15-jarige dochter van het stel werd donderdagochtend aangehouden op verdenking van de moord op haar ouders. De rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat het meisje nog zeker veertien dagen blijft vastzitten.
De familie en vrienden schrijven in de verklaring dat zij "het nauwelijks kunnen bevatten". Zij willen "in alle rust en beslotenheid" afscheid nemen van de slachtoffers en schrijven te hopen dat iedereen hun wens respecteert.
De burgemeester van Groningen liet eerder weten dat de gebeurtenis een "diepe impact" op veel mensen heeft en riep op terughoudend te zijn met het delen van informatie.
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