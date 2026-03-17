ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en veel gewonden door zelfmoordaanslagen Nigeria

door Redactie
dinsdag, 17 maart 2026 om 7:38
bijgewerkt om dinsdag, 17 maart 2026 om 7:42
Een reeks explosies heeft in het noordoosten van Nigeria aan zeker 23 mensen het leven gekost. "Uit een voorlopig onderzoek blijkt dat de incidenten vermoedelijk zijn uitgevoerd door zelfmoordterroristen", meldt de politie. Die spreekt over meer dan honderd gewonden.
De vermoedelijke aanslagen vonden plaats in de stad Maiduguri. Ze volgden op een aanval op een legerpost, waar volgens de autoriteiten jihadisten achter lijken te zitten.
Een verslaggever zag hoe tientallen gewonden in een lokaal ziekenhuis behandeling zochten. De politie meldde dinsdagochtend dat de rust is teruggekeerd in getroffen gebieden en dat veiligheidstroepen de situatie in de gaten houden.
Het noordoosten van Nigeria wordt al langer geteisterd door jihadistisch geweld. Er zijn groepen actief als Boko Haram en Islamitische Staat West-Afrikaanse Provincie (ISWAP).
POPULAIR NIEUWS

