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Doden en vermiste als gevolg van noodweer in Catalonië

Samenleving
door anp
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BARCELONA (ANP/AFP/DPA) - Bij uitzonderlijk hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn volgens de Catalaanse autoriteiten zeker twee doden gevallen. In Tordera, 55 kilometer ten noordoosten van Barcelona, verloor volgens plaatselijke media een man op een camping het leven toen een muur het door de regens begaf en op het slachtoffer neerkwam. In Montornès, in de buurt van Barcelona, is een man omgekomen in een laaggelegen garage die plotseling volliep met water.
Elders in de regio zijn reddingswerkers op zoek naar minstens één vermiste die in een kolkende waterstroom verdween die de Pinedabeek genoemd wordt. Zaterdag overleed een 102-jarige vrouw door overstromingen in de regio Castilië-La Mancha, in het zuidoosten van Spanje.
In de regio rond Barcelona nam de hevigheid van het noodweer zoals werd verwacht af zondagmiddag. De premier van Catalonië, Salvador Illa, die eerder van "een mediterrane mini-orkaan" sprak, maant de bevolking erg voorzichtig te blijven. In Catalaanse media wordt gesproken van de hevigste regenval in twintig jaar tijd.
De autoriteiten waarschuwen dat het noodweer richting de noordelijker gelegen regio Girona trekt, waar de regen opnieuw tot overstromingen kan leiden. Inwoners van de gebieden rond de rivieren Ridaura en Daro worden opgeroepen binnen te blijven.
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