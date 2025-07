Doden en vermisten bij overstromingen in Texas

AUSTIN (ANP/RTR) - Bij overstromingen in de Amerikaanse staat Texas zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen, melden lokale autoriteiten. Er zijn ook mensen vermist, onder wie kinderen die op kamp waren.

Vicegouverneur Dan Patrick zei dat "ongeveer 23 meisjes" vermist zijn die op kamp waren langs de Guadalupe-rivier, waarvan het waterpeil in de nacht van donderdag op vrijdag binnen 45 minuten acht meter was gestegen. De stijging was veroorzaakt door zware regenval.

De overstromingen zijn in de county Kerr, in het hart van Texas. Volgens de lokale functionaris Rob Kelly kwamen ze "uit het niets. We hebben de hele tijd overstromingen. Dit is de gevaarlijkste riviervallei van de Verenigde Staten, maar we hadden geen enkele reden om te denken dat er zoiets als dit zou gebeuren."