Wolk met gevaarlijke stoffen in Borculo is verdampt

BORCULO (ANP) - De wolk met de gevaarlijke stoffen die vrijdagavond op het terrein van FrieslandCampina in Borculo vrijkwam, is inmiddels verdampt. Er zijn geen gevaarlijke stoffen op de grond terechtgekomen. Dat meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland omstreeks 01.00 uur zaterdagochtend.

Metingen op meerdere locaties toonden aan dat de stoffen nergens meer aanwezig zijn. Volgens de veiligheidsregio loste de oranje rookwolk vanzelf op in de lucht.

Een woordvoerster van de veiligheidsregio zei vrijdagavond dat de chemische reactie met verschillende stoffen ontstond in een vrachtwagen, waardoor de oranje rookwolk werd gevormd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. FrieslandCampina bevestigt dat de fabriek is ontruimd en dat het personeel ongedeerd is gebleven.

De brandweer schaalde op vanwege de omvang van het bedrijf en de mogelijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen. Ook werd een NL-Alert verstuurd.