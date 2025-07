Doden en vermisten na zinken vrachtschip bij Jemen

ATHENE (ANP/RTR) - Reddingswerkers hebben zeven opvarenden gered van een vrachtschip dat na een aanval zonk op de Rode Zee. Zij brachten meer dan 24 uur in het water door, zeggen bronnen bij veiligheidsbedrijven die zijn betrokken bij een reddingsoperatie. Vier mensen zouden zijn omgekomen en veertien personen worden nog vermist.

De Eternity C verging nadat het deze week was aangevallen, naar verluidt met onder meer zeedrones die vanaf boten waren afgevuurd. In de regio hebben de Houthi's, een gewapende groep uit Jemen, herhaaldelijk schepen onder vuur genomen. Ze hebben de verantwoordelijkheid voor het tot zinken brengen van het vaartuig niet opgeëist, maar verklaarden wel achter de recente aanval te zitten op het vrachtschip Magic Seas.

De Eternity C had een overwegend Filipijnse bemanning aan boord en enkele beveiligers. Er wordt rekening mee gehouden dat een deel van de opvarenden is ontvoerd door de Houthi's.