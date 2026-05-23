Doden gemeld in Gaza en Zuid-Libanon door Israëlische aanvallen

GAZA/BEIROET (ANP/RTR) - In Zuid-Libanon en in Gaza zijn nieuwe doden gemeld na Israëlische aanvallen: vijf burgers in Libanon en vijf politieagenten en een 13-jarige Palestijnse jongen in Gaza.

Volgens Libanese media kwamen de vijf personen om na een luchtaanval in de kustplaats Tyre. Volgens Al Jazeera proberen hulpverleners een overleden vrouw onder het puin vandaan te halen, maar lukt dat niet omdat de aanvallen nog doorgaan. Twee gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht.

In Noord-Gaza is een politiepost bestookt met een of meerdere Israëlische drones, schrijft onder meer Al Jazeera. Daarbij zijn vijf agenten omgekomen en enkele anderen gewond geraakt. Ook kwam de tiener om het leven.

De Israëlische strijdmacht IDF heeft geen informatie gedeeld over de aanvallen. Wel meldt het leger dat het afgelopen nacht Hezbollah-bolwerken heeft aangevallen in Zuid- en Oost-Libanon, aldus nieuwskanaal Times of Israel. Onbekend is of daar doden of gewonden bij zijn gevallen.