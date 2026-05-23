Bredewold bezorgt SD Worx-Protime derde zege in Ronde van Burgos

door anp
zaterdag, 23 mei 2026 om 16:29
MEDINA DE POMAR (ANP) - Mischa Bredewold heeft de derde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De 25-jarige renster van SD Worx-Protime versloeg na 126 kilometer in Medina de Pomar medevluchtster Mireia Benito uit Spanje.
Lorena Wiebes won de sprint van het peloton en werd derde. Ze blijft leider voor de slotetappe van zondag. Ze heeft 3 seconden voorsprong op Bredewold.
Bredewold bezorgde haar ploeg de derde overwinning in de Ronde van Burgos. Ploeggenote Wiebes had de eerste twee ritten gewonnen in de sprint. Voor Bredewold zelf is het de vierde zege van dit jaar. Ze won eerder deze maand de Ronde van Baskenland.
