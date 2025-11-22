ECONOMIE
Doden gemeld na Israëlische aanval op auto in Gaza-Stad

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 15:08
GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij een Israëlische luchtaanval op een auto in Gaza-Stad zijn minstens vier mensen omgekomen, melden lokale gezondheidsautoriteiten in de Gazastrook. Meerdere anderen raakten gewond.
De aanval zou hebben plaatsgevonden in een dichtbevolkte wijk. Het is niet duidelijk of de slachtoffers inzittenden waren van de auto.
De Israëlische krijgsmacht zegt het incident te onderzoeken.
Wapenstilstand
Sinds oktober geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Desondanks vinden er nog steeds aanvallen plaats, volgens Israël op Hamas-doelen. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn hierbij zeker 316 doden gevallen.
Israël en Hamas geven elkaar herhaaldelijk de schuld van het schenden van de voorwaarden van het staakt-het-vuren. Zo beschuldigt Hamas Israël ervan de zogenoemde gele lijn te verleggen, meldt nieuwszender Al Jazeera. Dat is de grens tot waar de Israëlische krijgsmacht zich heeft teruggetrokken. Volgens Hamas trekken militairen verder richting het westen.
