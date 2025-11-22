Leiders op G20-top over vredesplan: basis, meer werk is nodig

JOHANNESBURG (ANP/RTR) - Leiders die rond de G20-top hebben gesproken over het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne, zien "een basis waar verder aan moet worden gewerkt". Bij het overleg in Zuid-Afrika waren onder anderen de EU-top en Europese leiders, onder wie premier Dick Schoof, aanwezig.

Zij verwelkomen de Amerikaanse vredesinspanningen en stellen dat het eerste concept "belangrijke elementen bevat die essentieel zullen zijn voor een rechtvaardige en duurzame vrede". De leiders zeggen klaar te staan om zich in te zetten voor een duurzame vrede en zich zorgen te maken over de voorgestelde beperkingen op de Oekraïense krijgsmacht. Die maken Oekraïne "kwetsbaar" voor toekomstige aanvallen.

Een van de concessies die Oekraïne volgens het huidige 28-puntenplan moet doen, is zijn krijgsmacht beperken tot 600.000 leden. Het land zegt nu ongeveer 1 miljoen militairen te hebben.

Naast Schoof waren ook de leiders van onder meer Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Japan en Canada bij het overleg in Johannesburg.