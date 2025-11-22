ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leiders op G20-top over vredesplan: basis, meer werk is nodig

Samenleving
door anp
zaterdag, 22 november 2025 om 15:06
anp221125086 1
JOHANNESBURG (ANP/RTR) - Leiders die rond de G20-top hebben gesproken over het Amerikaanse vredesplan voor Oekraïne, zien "een basis waar verder aan moet worden gewerkt". Bij het overleg in Zuid-Afrika waren onder anderen de EU-top en Europese leiders, onder wie premier Dick Schoof, aanwezig.
Zij verwelkomen de Amerikaanse vredesinspanningen en stellen dat het eerste concept "belangrijke elementen bevat die essentieel zullen zijn voor een rechtvaardige en duurzame vrede". De leiders zeggen klaar te staan om zich in te zetten voor een duurzame vrede en zich zorgen te maken over de voorgestelde beperkingen op de Oekraïense krijgsmacht. Die maken Oekraïne "kwetsbaar" voor toekomstige aanvallen.
Een van de concessies die Oekraïne volgens het huidige 28-puntenplan moet doen, is zijn krijgsmacht beperken tot 600.000 leden. Het land zegt nu ongeveer 1 miljoen militairen te hebben.
Naast Schoof waren ook de leiders van onder meer Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Japan en Canada bij het overleg in Johannesburg.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2587089047

Meer kans op een strenge winter door plotselinge verzwakking polar vortex

generated-image (60)

WhatsApp is lek: 3,5 miljard telefoonnummers gelekt – zo bescherm je jezelf

110218024_madzad

Gewichtheffen wint het van hardlopen in de strijd tegen deze nare ziekte

ANP-519877302

Worden we ernstiger ziek van de nieuwe griepvariant? Feiten en adviezen op een rij

ANP-532180673

Word je echt wijzer met de jaren? Ja, maar er is een voorwaarde

shutterstock_2323089523

Waarom je neus blijft lopen: 8 oorzaken op een rij

Loading