We plegen veel minder vaak zelfmoord

Vorig jaar maakten 1758 mensen in Nederland een einde aan hun leven. Dit is het laagste aantal in ruim tien jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld pleegden bijna vijf mensen per dag zelfmoord.

Volgens Koos de Boed, directeur van Stichting Suïcide Preventie Centrum, kan de daling samenhangen met de grotere aandacht voor suïcidepreventie in de samenleving en de ggz. Ook is het volgens hem normaler geworden om over psychische problemen en suïcidale gedachten te praten, al blijft dat voor veel mannen lastig.

Suïcide komt al jaren vaker voor onder mannen dan vrouwen. Vorig jaar overleden 1205 mannen door zelfdoding, tegen 553 vrouwen. In beide groepen is sprake van een daling. Wel is het aantal gevallen onder jonge vrouwen de afgelopen 25 jaar toegenomen.

Zelfdoding komt naar verhouding het vaakst voor onder mensen tussen de 50 en 70 jaar. In 2025 was 37 procent van alle mensen die een einde aan hun leven maakten een vijftiger of zestiger. Onder tieners en twintigers liggen de cijfers het laagst. Wel is zelfdoding inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren tot 30 jaar.