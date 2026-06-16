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Doden gemeld na nieuwe Israëlische aanvallen in Libanon

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 17:53
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BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Israëlische aanvallen hebben in het zuiden van Libanon aan zeker vier mensen het leven gekost. Ook raakten meerdere personen gewond, schrijft staatspersbureau NNA. Drones zouden op meerdere plekken in het gebied Nabatieh voertuigen onder vuur hebben genomen.
Het geweld vond plaats in aanloop naar de ondertekening van een diplomatieke overeenkomst tussen de VS en Iran op vrijdag. Dat als vredesdeal omschreven akkoord wordt gezien als een tussenstap in het vredesproces, want daarna moet nog verder worden onderhandeld over gevoelige onderwerpen.
Hoewel de tekst van de deal niet is gepubliceerd, is volgens bemiddelaar Pakistan afgesproken dat militaire operaties ook in Libanon worden gestaakt. Daar is Israël verwikkeld in een conflict met de pro-Iraanse Hezbollahbeweging.
Hezbollah zegt garanties van Iran te hebben dat bij de aankomende onderhandelingen met de VS wordt geëist dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. Anders zou er geen definitieve deal worden gesloten.
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