Doden, gewonden en veel schade door aanval op Dnipro

KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense autoriteiten meldden een zware aanval op de stad Dnipro. Er vielen zeker vier burgerdoden en tientallen mensen raakten gewond. Scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen liepen schade op en er zijn branden gemeld op meerdere plekken in de stad, aldus de autoriteiten.

De luchtmacht zegt dat Rusland raketten en drones heeft ingezet in de regio. Die konden vrijwel allemaal worden neergehaald, maar ook raketresten zouden schade hebben aangericht. De gouverneur van het gebied sprak over een zware ochtend. Hij deelde via sociale media foto's van de schade en van hulpverleners die branden blussen. De burgemeester van Dnipro heeft voor donderdag een dag van rouw uitgeroepen.