Timmermans botst met Wilders over 'racisme in vak k'

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans kwam in het debat over de regeringsverklaring in een felle aanvaring met PVV-leider Geert Wilders door te spreken van "extreemrechtse ideeën" en "racistische complottheorieën" van PVV'ers die nu in het kabinet zitten. Wilders verhief in reactie op Timmermans' uitlatingen zijn stem aan de interruptiemicrofoon: "Hoe haalt Timmermans het in zijn hoofd, waar haalt hij het lef vandaan om onze mensen tot racist te bestempelen. Dat is nogal wat, en daar klopt helemaal niks van."

Wilders verwees naar de hoorzittingen met kandidaat-bewindslieden, die daarin zeiden dat "geen omvolkingstheorieën bedoelden zoals in het nazisme zijn gebezigd".

Timmermans wees op zijn beurt weer op de vroegere uitspraken van PVV-bewindslieden en van Wilders zelf, zoals over de "culturele verdunning" van de samenleving door migratie. Ook na hun beëdiging gingen bewindslieden door over hoofddoeken en zwarte piet, zegt Timmermans. "U kunt staan gillen wat u wilt, ik vind dit racisme en zal dat blijven onderstrepen."

"U duwt half Nederland in de racistische hoek", reageert Wilders. "Degene die dan niet deugt, die vuile vieze politiek speelt, ben niet ik, maar u." Timmermans vindt op zijn beurt dat PVV'ers "bewust mensen pijn doen" als ze uitspraken doen waarvan ze weten dat die anderen krenken.