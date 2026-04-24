Doden in Gaza bij Israëlische aanvallen, onder wie politieagenten

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Ten minste twaalf mensen zijn vrijdag omgekomen bij Israëlische aanvallen in Gaza, zeggen de autoriteiten in het gebied. Onder hen zouden ook zes politieagenten zijn geweest.

Bij een aanval op Khan Younis in het zuiden van het gebied zouden zeven mensen zijn omgekomen, onder wie vier agenten. Daarnaast kwamen twee agenten om het leven in Gaza-Stad, aldus de autoriteiten. Bij die aanval zou ook nog een andere persoon om het leven zijn gekomen. Bij een aanval met een tank in de noordelijke plaats Beit Lahiya zouden twee mensen zijn omgekomen.

Israël zei dat het een aanval had uitgevoerd op Hamas-militanten in Gaza-Stad, maar ging niet direct in op de andere aanvallen. De politie moet het gezag van Hamas in het gebied herstellen. Israël zou steeds vaker aanvallen uitvoeren op de politie. Sinds het ingaan van een bestand zouden nog zo'n achthonderd Palestijnen om het leven zijn gebracht. Israël zegt dat militanten daarnaast vier Israëlische militairen hebben gedood.