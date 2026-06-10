Waarom steeds meer babyboomers hun vakantie radicaal anders aanpakken (en jongeren daar jaloers op zijn)

Zes weken in Italië, een maand in Portugal of gewoon buiten het hoogseizoen naar Frankrijk. Terwijl werkende Nederlanders hun vakantiedagen zorgvuldig moeten plannen, lijkt een groeiende groep babyboomers een luxe te hebben ontdekt die steeds zeldzamer wordt: tijd. Heel veel tijd.

Wie deze zomer door een Zuid-Europees dorp wandelt, ziet ze overal. Nederlandse pensionado's die rustig een espresso drinken op een terras, een krant lezen op een camping of wekenlang rondtrekken met camper of caravan. Geen stress over verlofaanvragen, geen kinderen die terug moeten naar school en geen haast om binnen twee weken zoveel mogelijk te zien.

Voor veel babyboomers is vakantie namelijk niet langer een onderbreking van het dagelijks leven. Het ís er onderdeel van geworden.

Weg van de massa

Opvallend genoeg kiezen veel 60-plussers juist niet voor de drukste toeristische hotspots. Terwijl jongeren massaal naar Instagram-waardige bestemmingen trekken, zoeken babyboomers steeds vaker rust, ruimte en authenticiteit.

Ze reizen buiten het hoogseizoen, vermijden lange wachtrijen en verblijven liever drie weken op één plek dan drie dagen in vijf verschillende steden.

Dat heeft voordelen. Niet alleen zijn de prijzen vaak lager, ook ervaren reizigers zeggen dat bestemmingen buiten het hoogseizoen veel aantrekkelijker zijn. Geen overvolle stranden, geen propvolle terrassen en meer contact met de lokale bevolking.

De camper is terug van weggeweest

Een van de opvallendste trends onder babyboomers is de populariteit van de camper. Waar de camper vroeger vooral werd gezien als iets voor avontuurlijke pensionado's, is hij inmiddels uitgegroeid tot een symbool van vrijheid.

Vandaag naar de Provence, volgende week naar Toscane en daarna misschien nog een paar dagen aan de Spaanse kust. Zonder vaste planning.

Die vrijheid spreekt veel gepensioneerden aan. Zeker nu vliegen duurder wordt en veel luchthavens kampen met drukte en vertragingen.

Meer geld, meer mogelijkheden

Hoewel niet iedere gepensioneerde financieel ruim zit, beschikt een aanzienlijk deel van de babyboomgeneratie over meer vermogen dan jongere generaties. Afbetaalde huizen, opgebouwde pensioenen en spaargeld geven ruimte om langere reizen te maken.

Dat leidt soms tot scheve blikken van jongeren die worstelen met hoge woonlasten en stijgende prijzen.

Volgens demografen ontstaat daardoor een opmerkelijke situatie: de generatie die vroeger hard werkte om later van haar pensioen te genieten, lijkt nu beter in staat om te reizen dan de generaties die nog volop aan het werk zijn.

De nieuwe droom: overwinteren

Misschien wel de grootste trend onder Nederlandse babyboomers is overwinteren. Spanje, Portugal en delen van Zuid-Frankrijk trekken jaarlijks duizenden Nederlanders die de donkere Nederlandse winter tijdelijk ontvluchten.

Steeds meer pensionado's huren een appartement voor langere tijd of verblijven maandenlang op campings aan de Middellandse Zee. De combinatie van beter weer, een trager levensritme en soms zelfs lagere kosten maakt deze levensstijl aantrekkelijk.

Waar vakantie vroeger een paar weken per jaar duurde, wordt reizen voor veel babyboomers steeds meer een manier van leven. Niet iedereen doet het, maar de trend is duidelijk zichtbaar.

En misschien is dat wel de grootste luxe van deze generatie: niet per se meer geld, maar vooral meer vrijheid om zelf te bepalen wanneer ze vertrekken, hoe lang ze blijven en wanneer ze weer terugkomen.

Terwijl veel Nederlanders nog aftellen naar hun twee of drie weken zomervakantie, zijn duizenden babyboomers al onderweg. En misschien is dat precies waarom zoveel mensen er stiekem jaloers op zijn.