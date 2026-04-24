Top over afbouw fossiele brandstoffen begonnen in Colombia

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 april 2026 om 22:58
anp240426178 1
SANTA MARTA (ANP) - In de Colombiaanse kustplaats Santa Marta is vrijdag de eerste internationale conferentie over de afbouw van fossiele brandstoffen begonnen, die Colombia samen met Nederland organiseert. Voor de zesdaagse conferentie hebben zich 56 landen aangemeld, zei de Colombiaanse milieuminister Irene Vélez Torres bij aanvang. Samen zijn die landen goed voor zo'n 20 procent van de wereldwijde productie van fossiele brandstoffen en 30 procent van de mondiale vraag.
Vélez Torres stond expliciet stil bij de deelname van eilanden in de Stille Oceaan, "die hard worden getroffen door klimaatverandering". Het gaat bijvoorbeeld om Micronesië en de Marshalleilanden. Onder de deelnemende landen zijn verder onder meer Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Canada en Australië. Ook de Europese Unie doet mee.
De organisatie benadrukt dat de conferentie de reguliere VN-klimaattoppen niet vervangt, maar aanvult. Zo komt er geen uitonderhandelde slotverklaring, zoals bij de jaarlijkse klimaattoppen.
loading

228492629_m

Loading