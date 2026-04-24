Intel uitblinker op Wall Street dankzij sterke kwartaalresultaten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met overwegend winsten het weekend ingegaan. Chipbedrijf Intel was een uitblinker op Wall Street dankzij kwartaalcijfers en verwachtingen die zeer goed werden ontvangen door beleggers. Daarnaast bleef de aandacht uitgaan naar de ontwikkelingen rond de oorlog in het Midden-Oosten.

Intel maakte een koerssprong van bijna 24 procent. Het bedrijf presteerde veel beter dan verwacht en gaf ook een sterke omzetverwachting af voor het huidige kwartaal dankzij de grote vraag naar AI-chips. Andere chipfondsen liftten mee. Zo wonnen Advanced Micro Devices (AMD) en Qualcomm tot 14 procent. Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, werd ruim 4 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 49.230,71 punten en de brede S&P 500 won 0,8 procent tot 7165,08 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 1,7 procent tot 24.836,60 punten, dankzij de sterke koerswinsten in de chipsector.

Witkoff en Kushner

President Donald Trump stuurt zijn gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zaterdag naar Pakistan voor overleg met Iran. Iran zou hier volgens het Witte Huis om hebben gevraagd. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi is vrijdagavond op bezoek in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

De Amerikaanse beurzen zijn in de afgelopen weken flink gestegen door de hoop op een spoedig einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 95,10 dollar, maar Brentolie werd 1 procent duurder op 106,13 dollar per vat.

Afhankelijkheid van olie

Procter & Gamble steeg 1,7 procent. Het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel en Gillette boekte meer omzet en winst dan verwacht dankzij een sterke vraag naar zijn schoonheidsproducten. Het concern handhaafde ook de jaarverwachtingen.

De grote oliedienstverlener Baker Hughes klom 7 procent na bekendmaking van cijfers. Het bedrijf verwacht ook meer investeringen door oliemaatschappijen in projecten in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Door de oorlog zijn de zorgen over de afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten toegenomen. Dat zorgt ook voor plannen voor meer investeringen in productie elders in de wereld. Ook zorgen de hoge olieprijzen dat nieuwe projecten winstgevender zijn.