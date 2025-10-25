ECONOMIE
Doden in Haïti door tropische storm Melissa

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 7:12
anp251025036 1
PORT-AU-PRINCE (ANP/AFP) - In Haïti zijn vrijdag zeker drie mensen om het leven gekomen door de tropische storm Melissa. Volgens de autoriteiten kan de storm aanwakkeren tot een orkaan.
Twee mensen kwamen om het leven door een aardverschuiving en een derde werd getroffen door een omvallende boom.
Volgens het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum (NHC) doet Melissa later dit weekend of begin volgende week ook Jamaica aan. Tot en met dinsdag wordt op dit eiland, evenals in Haïti en de Dominicaanse Republiek, in totaal 38 tot 64 centimeter regen verwacht. Het NHC waarschuwt voor aardverschuivingen en overstromingen. Ook Cuba krijgt last van Melissa.
