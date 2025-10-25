Gewonden bij Russische aanvallen op Kyiv

KYIV (ANP/AFP) - In de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn door Russische aanvallen met raketten en drones zeker acht mensen gewond geraakt. Dat zegt burgemeester Vitali Klitsjko op Telegram.

Drie gewonden moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. Volgens Klitsjko braken er grote branden uit in gebouwen in verschillende wijken.

In Londen was vrijdag een overleg van de zogenoemde Coalition of the Willing. Na afloop zei premier Dick Schoof dat andere landen de komende tijd veel meer steun moeten gaan leveren aan Oekraïne om het land de winter door te helpen. De Britse premier Keir Starmer drong aan op de verstrekking van langeafstandsraketten aan Oekraïne.