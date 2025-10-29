ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden in Jamaica door orkaan Melissa

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 22:52
anp291025417 1
KINGSTON (ANP/RTR) - In Jamaica zijn zeker vier mensen omgekomen door de orkaan Melissa, meldt minister Desmond McKenzie. De orkaan heeft de eilandstaat inmiddels verlaten en langzaam wordt duidelijk hoe groot de schade is.
De vier doden spoelden aan op het strand, wat betekent dat ze waarschijnlijk zijn verdronken. Haïti maakte eerder bekend dat het noodweer ook daar 23 levens had gekost. Tien van hen waren kinderen. Nog eens tien personen worden vermist.
Melissa is woensdag ook over Cuba getrokken en heeft daar volgens de lokale autoriteiten "aanzienlijke" schade veroorzaakt. De orkaan ligt nu op koers richting de Bahama's.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

Loading