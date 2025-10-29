Doden in Jamaica door orkaan Melissa

KINGSTON (ANP/RTR) - In Jamaica zijn zeker vier mensen omgekomen door de orkaan Melissa, meldt minister Desmond McKenzie. De orkaan heeft de eilandstaat inmiddels verlaten en langzaam wordt duidelijk hoe groot de schade is.

De vier doden spoelden aan op het strand, wat betekent dat ze waarschijnlijk zijn verdronken. Haïti maakte eerder bekend dat het noodweer ook daar 23 levens had gekost. Tien van hen waren kinderen. Nog eens tien personen worden vermist.

Melissa is woensdag ook over Cuba getrokken en heeft daar volgens de lokale autoriteiten "aanzienlijke" schade veroorzaakt. De orkaan ligt nu op koers richting de Bahama's.