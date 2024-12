KROMMENIE (ANP) - De twee personen die zondagmiddag dood werden gevonden in het water aan de Noordervaartdijk in Krommenie, zijn twee mannen van 55 en 56 jaar oud uit Zaanstad. De politie meldt dat het niet om een misdrijf gaat, maar om een "noodlottig ongeval".

De politie kan niet zeggen hoe de mannen in het water terecht zijn gekomen of wat de mogelijke relatie tussen de twee was.