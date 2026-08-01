Doden na explosie in restaurant in Moskou

MOSKOU (ANP/AFP) - Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker drie mensen omgekomen. Dat melden Russische persbureaus op gezag van de politie. Ook raakten voor zover bekend vijftien mensen gewond.

De explosie vond plaats bij het restaurant Balzi Rossi, aan de rand van het centrum van de Russische hoofdstad. Onduidelijk is nog wat er is voorgevallen. Op basis van onbevestigde berichten op sociale media zou het mogelijk gaan om een gaslek.

Ook klinken er geluiden dat er mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig zou zijn geweest in het pand. Volgens de Oekraïense krant Kyiv Post melden ooggetuigen dat Aleksandr Tsjajko, de commandant van de Russische Lucht- en Ruimtevaartmacht, zijn verjaardag vierde in het horecafiliaal. Dat krijgsmachtonderdeel voert onder meer het gezag over raketlancering en -verdediging. Bevestigd zijn die geruchten niet.