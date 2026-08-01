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Franse premier: natuurbranden goeddeels onder controle

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 21:23
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PARIJS (ANP) - De natuurbranden die Frankrijk al dagen teisteren, zijn "over het algemeen" onder controle. Dat zegt premier Sébastien Lecornu in een interview met de Franse krant La Tribune Dimanche. Volgens Lecornu heeft een combinatie van hard werk door hulpdiensten, veranderende weersomstandigheden en het continu monitoren van de brand geleid tot de huidige situatie.
In het westen van Frankrijk, nabij Bordeaux, en in het zuidelijke departement Var, tussen de kuststeden Marseille en Cannes, woeden al dagen grote natuurbranden.
Met name in het westen van het land werd de situatie afgelopen week penibel en werden inwoners van voorstadjes van Bordeaux uit voorzorg geëvacueerd, in sommige gevallen zelfs meerdere malen.
Var
De natuurbrand in Var leek aanvankelijk onder controle, tot deze in de nacht van vrijdag op zaterdag weer de kop opstak. Ook die natuurbrand is nu dus onder controle.
Vermoed wordt dat de natuurschade als gevolg van de branden zeer groot is.
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