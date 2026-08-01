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Doden na explosie in restaurant in Moskou

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 1:21
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MOSKOU (ANP/AFP) - Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn zeker drie mensen omgekomen. Dat melden Russische persbureaus op gezag van de politie. Ook raakten zeker 21 mensen gewond. De explosie vond plaats bij het restaurant Balzi Rossi, aan de rand van het centrum van de Russische hoofdstad.
Het Russische persbureau Tass meldt later op zaterdag op gezag van de autoriteiten dat het zou gaan om een geïmproviseerd explosief. Een vrouw zou de bom naar binnen hebben gesmokkeld. Toen haar de toegang werd geweigerd door een bewaker, zou de bom tot ontploffing zijn gebracht. Daarbij kwamen de vrouw, de bewaker en een vaste gast om het leven. Eerder klonk op sociale media dat het wellicht zou gaan om een gaslek. Geen van deze berichten is onafhankelijk te verifiëren.
Ook klinken er geluiden dat er mogelijk een hooggeplaatste Russische militair aanwezig zou zijn geweest in het pand. Volgens de Oekraïense krant Kyiv Post melden ooggetuigen dat Aleksandr Tsjajko, de commandant van de Russische Lucht- en Ruimtevaartmacht, zijn verjaardag vierde in het horecafiliaal. Dat krijgsmachtonderdeel voert onder meer het gezag over raketlancering en -verdediging. Bevestigd zijn die geruchten niet.
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