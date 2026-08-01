Meerdere doden in Peru na crash toeristenvliegtuig

NAZCA (ANP/AFP/RTR) - In Peru is een vliegtuig met toeristen gecrasht. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle dertien inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren elf Europese toeristen. Tot nog toe zijn vier lichamen geborgen.

Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen zeven Italianen, twee Duitsers en twee Spanjaarden zijn.

Het toestel maakte een vlucht naar de Nazcalijnen. Deze tekeningen op de grond zijn naar schatting tussen 200 voor en 900 na Christus door de lokale bevolking in het landschap aangebracht. Ze zijn zeer goed bewaard gebleven. De Nazcalijnen gelden als bekende toeristische attractie en werden in 1994 door UNESCO toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Jaarlijks trekken de tekeningen circa 100.000 bezoekers. Velen van hen maken er met kleine vliegtuigjes een vlucht overheen.

Oorzaak onbekend

Het toestel ging enkele kilometers van de stad Nazca naar de grond, circa 12 kilometer van de Nazcalijnen. Kort voor de crash verloor de luchtverkeersleiding het contact met het toestel.

Een mogelijke oorzaak voor het voorval werd niet genoemd. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in.