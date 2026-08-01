ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerdere doden in Peru na crash toeristenvliegtuig

Samenleving
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 1:10
anp020826001 1
NAZCA (ANP/AFP/RTR) - In Peru is een vliegtuig met toeristen gecrasht. De autoriteiten gaan ervan uit dat alle dertien inzittenden zijn omgekomen. Onder hen waren elf Europese toeristen. Tot nog toe zijn vier lichamen geborgen.
Verschillende Peruaanse media melden op gezag van de hulpdiensten dat de omgekomen toeristen zeven Italianen, twee Duitsers en twee Spanjaarden zijn.
Het toestel maakte een vlucht naar de Nazcalijnen. Deze tekeningen op de grond zijn naar schatting tussen 200 voor en 900 na Christus door de lokale bevolking in het landschap aangebracht. Ze zijn zeer goed bewaard gebleven. De Nazcalijnen gelden als bekende toeristische attractie en werden in 1994 door UNESCO toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Jaarlijks trekken de tekeningen circa 100.000 bezoekers. Velen van hen maken er met kleine vliegtuigjes een vlucht overheen.
Oorzaak onbekend
Het toestel ging enkele kilometers van de stad Nazca naar de grond, circa 12 kilometer van de Nazcalijnen. Kort voor de crash verloor de luchtverkeersleiding het contact met het toestel.
Een mogelijke oorzaak voor het voorval werd niet genoemd. De Peruaanse luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2754121253

Zoveel spaargeld heb je nodig als buffer - per leeftijd?

shutterstock_2608441979

Zoveel kost een zorgverzekering in Spanje, Portugal of Frankrijk als 60-plusser — nu het CAK wegvalt

ANP-564633457

Bijna 4 op de 10 Marokkaanse jongeren staat langs de kant — dit verklaart de zwemtocht naar Ceuta

karyna-shuliak-en-jeffrey-epstein

De tandarts die 100 miljoen van Epstein zou erven – en waarschijnlijk niets krijgt

Scherm­afbeelding 2026-08-01 om 07.05.47

Jeukpoeder, sprintraces en nachtwachten: de ligstoelenoorlog is compleet ontspoord

liefde_kleine_gebaren_symbolisch

Dit is de meest succesvolle openingszin ter wereld

Loading