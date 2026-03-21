Doden na Oekraïense aanval op Belgorod

door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 20:35
BELGOROD (ANP/DPA) - In de Russische regio Belgorod zijn zeker vier vrouwen omgekomen door Oekraïense beschietingen. Dat heeft de regionale gouverneur gemeld. De doden vielen in het dorp Smorodino, enkele kilometers van de grens met Oekraïne. Ze waren in een pand dat werd getroffen. Een andere vrouw werd zwaargewond onder het puin vandaan gehaald.
Mogelijk loopt het aantal slachtoffers nog op.
Belgorod ligt een kilometer of 80 ten noordoosten van de Oekraïense stad Charkiv. Het ligt daarmee binnen het bereik van Oekraïense drones en artillerie.
