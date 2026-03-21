Ehammer wint goud zevenkamp met wereldrecord, Tesselaar zevende

TORUN (ANP) - Simon Ehammer heeft zijn tweede wereldtitel op de zevenkamp veroverd met een wereldrecord in punten. De 26-jarige Zwitser kwam uit op 6670 punten en verbrak daarmee het oude puntenrecord van 6645, in 2012 gevestigd door de Amerikaan Ashton Eaton.

Ehammer blonk als gewoonlijk uit bij het verspringen met een afstand van 8,15 meter, maar hij was ook razendsnel op de 60 meter horden. De 7,52 die hij liep is een mondiale toptijd bij de specialisten. Ehammer was ook de beste op de 60 meter (6,69 seconden) en het polsstokhoogspringen (5,30 meter). Een tijd van 2.43,26 op de afsluitende 1000 meter was voldoende om Eatons record te verbeteren; met 2.41,04 bleef Ehammer daar ruim onder.

Jeff Tesselaar kon in het geweld van Ehammer niet mee, maar de 22-jarige Nederlandse meerkamper debuteerde met een verdienstelijke zevende plaats. De 5960 punten die hij scoorde zijn een persoonlijk record. Tesselaar viel op door de 1000 meter te winnen in 2.32,49.