Doden na ontsporing hogesnelheidstreinen bij Spaanse stad Córdoba

MADRID (ANP/RTR) - Minstens zeven mensen zijn omgekomen na de ontsporing van twee hogesnelheidstreinen in het zuiden van Spanje, berichten diverse Spaanse media waaronder de zender TVE. Eerder meldde de Spaanse politie twee doden, wat al snel werd aangepast naar vijf. Een onbekend aantal mensen zit vast.

Lokale ziekenhuizen zouden zich voorbereiden op behandeling van zeker honderd gewonden.

Het ongeluk gebeurde in Adamuz, nabij de stad Córdoba. Een onbekend aantal passagiers raakte gewond, aldus de Guardia Civil.