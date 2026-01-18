EU-leiders komen donderdag bijeen om situatie Groenland

BRUSSEL (ANP) - De extra EU-top over de situatie in Groenland is donderdag, bevestigen bronnen. De EU-regeringsleiders worden door voorzitter van de EU-leiders António Costa naar Brussel geroepen om een gezamenlijke strategie te bepalen. De Amerikaanse president Donald Trump is met extra importtarieven aan de landen die de afgelopen dagen militairen naar Groenland hebben gestuurd een stap te ver gegaan.

Nadat Trump zaterdag de tarieven voor acht Europese landen, waaronder Nederland, per 1 februari had aangekondigd, reageerden veel regeringsleiders, ministers en (Euro)parlementariërs fel. Een jaar lang hebben ze de voor de EU ongunstige maatregelen en hoon van Trump gelaten over zich heen laten komen, om de lieve vrede te bewaren, maar daar is dit weekend een einde aan gekomen.

De EU-ambassadeurs spraken zondagavond ruim vier uur over de recentste maatregel van Trump. Mogelijk is er maandag een digitaal overleg met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.