Doden na Russische aanval op Zaporizja in zuidoosten van Oekraïne

ZAPORIZJA (ANP/AFP) - Bij een Russische aanval op de Oekraïense stad Zaporizja zijn zes doden en negentien gewonden gevallen, verklaart president Volodymyr Zelensky. De zuidoostelijke stad is volgens hem getroffen door onder meer ballistische raketten van Noord-Koreaanse makelij.

De president meent dat de aanval was gericht op civiele infrastructuur van Zaporizja. Gouverneur Ivan Fedorov van de gelijknamige regio heeft gezegd dat industriële complexen en infrastructuur zijn geraakt. In de nacht van maandag op dinsdag waren meerdere locaties in Oekraïne het doelwit van Russische aanvallen. Ook onder meer de hoofdstad Kyiv, Cherson en Charkiv werden getroffen.

Volgens Zelensky zette Rusland naast raketten ook meer dan 120 drones in. Hij pleit opnieuw voor nieuwe sancties op Rusland om het land verder onder druk te zetten. De president stelt dat Rusland "zich niet voorbereidt op vrede, maar op een verdere escalatie van de oorlog", verwijzend naar het opnieuw binnenhalen van Noord-Koreaanse raketten.

Belangrijke olieraffinaderij

Rusland en Oekraïne voeren de afgelopen maanden over en weer zware aanvallen uit. De Oekraïense aanvallen zijn groter geworden en bereiken bovendien doelen dieper in Rusland. De autoriteiten in de Russische stad Nizjnekamsk, ruim duizend kilometer van de grens met Oekraïne, meldden maandag zeker dertien doden door een Oekraïense droneaanval.

Volgens Russische media werd in Nizjnekamsk ook een belangrijke olieraffinaderij geraakt. Russische autoriteiten spreken van grootschalige aanvallen op Nizjnekamsk. In de nacht van zondag op maandag zouden bijna vijfhonderd Oekraïense drones zijn neergehaald.