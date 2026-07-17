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Dodental aardbevingen Venezuela boven de 5000

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 23:50
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CARACAS (ANP/BLOOMBERG) - Meer dan 5000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez vrijdag bekendgemaakt.
Uit de nieuwste cijfers blijkt dat het dodental is gestegen tot 5069. Zeker driehonderd van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder was al bekendgemaakt dat 16.740 personen gewond zijn geraakt door de bevingen. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog vermist worden.
De twee aardbevingen, met een kracht van 7.2 en 7.5, waren een van de dodelijkste natuurrampen in Latijns-Amerika in jaren. Ook zijn duizenden mensen dakloos geraakt.
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