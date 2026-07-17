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Tweede stuntman gewond na katapultsprong op Zwarte Cross

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 23:45
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LICHTENVOORDE (ANP) - Ook de tweede stuntman die zich op het Achterhoekse festival de Zwarte Cross heeft gewaagd aan de "katapultsprong" is gewond geraakt. Laurent Arrabito heeft bij de landing zijn enkel gebroken, meldt de organisatie vrijdagavond op Instagram. Donderdag moest collega-stuntman Jim van Nes al naar het ziekenhuis toen hij na de sprong van 75 meter verkeerd terechtkwam. Vanwege het uitvallen van de stuntmannen wordt de katapultstunt de komende dagen niet meer uitgevoerd.
"Laurent maakt het verder goed, maar vanwege dit letsel heeft de huldiging op het landingsdeck niet kunnen plaatsvinden", aldus de Zwarte Cross. Volgens het festival is de stunt technisch "wederom goed verlopen".
De organisatie benadrukt dat er bij alle stunts risico's komen kijken en dat alle mogelijke voorbereidingen worden getroffen om deze zo klein mogelijk te maken. "Dat doen wij niet alleen, maar ook in nauw overleg met overheid, keuringsinstanties en natuurlijk de professionele stuntmensen."
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