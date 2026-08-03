Qatar, Egypte en Turkije veroordelen Israëlisch geweld in Gaza

CAÏRO (ANP) - Qatar, Egypte en Turkije veroordelen het Israëlische geweld in Gaza. Dat zeggen de bemiddelaars in een gezamenlijke verklaring. De landen wijzen op "voortdurende Israëlische schendingen in de Gazastrook, met name het bombarderen van zorginstellingen en infrastructuur, en de burgerslachtoffers, onder wie vrouwen en kinderen".

Bij hernieuwde aanvallen in Gaza zijn volgens berichten meer dan twintig mensen om het leven gekomen. De landen noemen de aanvallen een "flagrante schending van het internationaal recht en internationaal humanitair recht".

De bemiddelaars roepen Israël op zich te houden aan "de verplichtingen die zijn vastgelegd in de wapenstilstandsovereenkomst". De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week een akkoord met Hamas aan. Daarin staat dat Hamas en andere Palestijnse groeperingen in Gaza volledig gaan ontwapenen, waarop Israëlische troepen zich moeten terugtrekken uit het gebied.

Een officiële reactie van Israël bleef lang uit. Het land zou bij de VS zorgen hebben geuit nadat de Vredesraad van Trump een tekst had gedeeld waarin Israël werd opgeroepen tot een gefaseerde terugtrekking uit de Gazastrook.

Een hoge vertegenwoordiger van de Vredesraad heeft maandag een ontmoeting gehad met premier Benjamin Netanyahu. De raad benadrukte later dat de Israëlische terugtrekking pas plaatsvindt als de ontwapening van Hamas is voltooid.