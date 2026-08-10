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Dodental aardbevingen Venezuela nu boven de 6300

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 00:01
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CARACAS (ANP/AFP) - De aardbevingen die Venezuela eind juni hebben getroffen, hebben 6301 doden geëist. Dat maakte parlementsvoorzitter Jorge Rodríguez bekend. Er wordt in het puin nog steeds naar lichamen gezocht.
Het vorige dodental stond op 6125. Er zijn volgens de autoriteiten nog zo'n 1400 vermisten.
Meer dan 12.000 woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Talloze families zijn in noodopvang ondergebracht of verblijven bij familieleden.
Buurland Colombia werd maandag door een aardbeving met een kracht van 7.4 getroffen. Het aantal bevestigde doden ligt op 111, maar ook in dit land vrezen de autoriteiten dat het verder oploopt. Het is de zwaarste aardbeving in Colombia deze eeuw.
De Europese Unie is bereid Colombia meer hulp te bieden bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving, aldus commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. De Europese satellietdienst Copernicus wordt al ingezet om te helpen, zo schreef ze. Voor Venezuela heeft de EU 25 miljoen euro beschikbaar gesteld, onder meer voor medische hulpmiddelen en reddingsteams.
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