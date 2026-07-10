De Mos: COA vergeet dat er verkiezingen zijn geweest in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - "Het COA vergeet dat er verkiezingen zijn geweest." Zo reageerde Richard de Mos van Hart voor Den Haag op de stelling van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat het nieuwe Haagse stadsbestuur niet eenzijdig een overeenkomst kan opzeggen over de opvang van 440 asielzoekers in het oude HagaZiekenhuis aan de Sportlaan in de Hofstad.

"Dat denken wij dus wel", zei De Mos bij Nieuwsuur. Hij blijft erbij dat er aan de Sportlaan geen opvang komt. "Dat staat in het akkoord, en wij zijn goed voor onze handtekeningen in het akkoord." De nieuwe coalitie presenteerde vrijdag het akkoord waarin het voornemen staat om de opvang te schrappen.

"Het zou het COA sieren om gewoon een kopje koffie te komen drinken." De asielorganisatie heeft de gemeente nodig, aldus De Mos, "en uiteindelijk gaan het college van B&W en de gemeenteraad over de beslissingen in de stad. En die beslissing wordt nu genomen met een meerderheid van de raad."

De Mos zei samen met het COA te willen kijken naar wat er volgens hem wel mogelijk is: kleinschalige opvang in woonwijken of grootschalig buiten woonwijken.