Dodental Afghanistan boven de 800 na aardbeving

KABUL (ANP/AFP) - Het dodental na een zware aardbeving in Afghanistan is opgelopen naar achthonderd in de provincie Kunar. Daar raakten ook zo'n 2500 mensen gewond, stellen de Afghaanse autoriteiten. In de provincie Nangarhar worden twaalf doden en 255 gewonden gemeld.

De aardbeving had een kracht van 6.0 en trof het land rond middernacht. Van de Afghaanse hoofdstad Kabul tot Islamabad in Pakistan stonden volgens journalisten gebouwen te trillen. Na de beving volgde een reeks naschokken.

De autoriteiten in het door de Taliban bestuurde Afghanistan melden dat tal van huizen zijn vernietigd. De Verenigde Naties waarschuwen dat sommige zwaar getroffen dorpen in Kunar niet toegankelijk zijn omdat wegen zijn geblokkeerd.

VN-topman António Guterres zei op X solidair te zijn met de Afghanen. "Het VN-team in Afghanistan is gemobiliseerd en zal alles op alles zetten om de mensen in nood in de getroffen gebieden te helpen."