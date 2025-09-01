Poetin zegt Erdogan dat hij blij is met rol Turkije in Oekraïne

TIANJIN (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin is blij met de rol die Turkije speelt bij het vredesproces in Oekraïne, zei hij in gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. Ze spraken elkaar op een top in China.

"Ik weet zeker dat de speciale rol van Turkije rond deze kwestie gewenst zal blijven", aldus Poetin. Volgens hem zijn bijvoorbeeld de gesprekken tussen Oekraïense en Russische delegaties in Istanbul belangrijk geweest op humanitair vlak. Daar werd geen doorbraak geboekt om de vrede dichterbij te brengen, maar de partijen maakten wel afspraken over de uitwisseling van gevangenen.

Erdogan vertelde Poetin dat zijn land zich inspant om een eerlijke en duurzame vrede te bereiken in Oekraïne.

Turkije heeft aangegeven bij te willen dragen aan de veiligheidsgaranties voor na de oorlog. Dat zou dan met name gaan over het gebied rond de Zwarte Zee, waar zowel Turkije als Rusland en Oekraïne aan liggen.