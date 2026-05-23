Dodental als gevolg van explosie Chinese kolenmijn stijgt verder

CHANGZI/BEIJING (ANP/AFP/RTR) - Het dodental door een explosie in een Chinese kolenmijn is opgelopen naar negentig, melden staatsmedia. Het is onduidelijk hoeveel mijnwerkers er nog worden vermist. In de Liushenyu-mijn in Changzi, circa 500 kilometer ten zuidwesten van Beijing, was een grote gasexplosie.

China is de grootste producent en consument van kolen ter wereld. Er doen zich vaak ongelukken voor in de vele kolenmijnen, maar volgens de autoriteiten neemt het aantal incidenten door veiligheidsmaatregelen af. Tussen 2010 en 2025 zijn er naar schatting 3000 mijnongelukken in de Volksrepubliek geweest. De mijnramp in Changzi is een van de dodelijkste in de afgelopen tien jaar.

President Xi Jinping heeft opgedragen alles in het werk te stellen de gewonden goed te verzorgen, de reddingsactie voort te zetten en te achterhalen wat de oorzaak is geweest. Hij dringt erop aan dat er meer moet worden gedaan om mijnongelukken te voorkomen. Volgens persbureau Xinhua zijn er al functionarissen van het mijnbouwbedrijf gearresteerd.