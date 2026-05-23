Rode Kruis: zorgen over de komende dagen in Ter Apel

TER APEL (ANP) - Het Rode Kruis is opgelucht dat een groep asielzoekers in de nacht van vrijdag op zaterdag een slaapplek had in het Groningse Stadskanaal. De hulporganisatie maakt zich wel zorgen over hoe het de komende dagen verdergaat rond het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is gevonden, zo is te lezen in een persbericht.

De asielzoekers die rond middernacht naar Stadskanaal zijn gebracht, zijn rond 07.00 uur weer met een bus afgezet in Ter Apel. Op het grasveld voor de ingang van het aanmeldcentrum liggen zaterdagochtend weer tientallen mensen te wachten.

Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis: "Het is mensonterend. De hele dag staan mensen in de hitte op het gras. Zonder duidelijkheid of ze vanavond een dak boven hun hoofd hebben. Veel mensen komen uit Gaza of Syrië en vluchten voor geweld. En Nederland kan mensen geen plek bieden om even tot rust te komen. Ik vind het onbegrijpelijk dat het onze overheid niet lukt om een goede oplossing te vinden."