Dodental bij hulpposten Gaza loopt op

GAZA-STAD (ANP) - Bijna veertig mensen zijn zaterdag omgekomen bij beschietingen rond twee afhaalpunten voor hulpgoederen in Gaza. Dat meldt de burgerbeweging in Gaza. De organisatie meldde eerder 25 doden, maar stelde dat later bij naar 39. Meer dan honderd mensen zouden gewond zijn geraakt.

Er zijn recent vaker doden gevallen bij beschietingen rond voedseldistributiepunten in Gaza. Volgens de lokale autoriteiten schiet het Israëlische leger op de mensenmassa's die ontstaan bij de uitgifte van hulpgoederen. De omstreden hulporganisatie GHF, die wordt gesteund door de Verenigde Staten en onder begeleiding van de Israëlische krijgsmacht wordt gerund, heeft Hamas ervan beschuldigd onrust te zaaien en op burgers te schieten bij de posten.