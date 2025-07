Grote brand in centrum Lunteren

LUNTEREN (ANP) - In het centrum van het Gelderse dorp Lunteren is zaterdagavond een grote brand uitgebroken in appartementen boven een cafetaria. Meerdere mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken en één persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Of er nog meer gewonden zijn, is niet bekend. Een woordvoerder van de brandweer laat weten "nog geen volledig beeld" te hebben over het aantal betrokkenen. "We laten het nu ook gecontroleerd doorbranden, om daarna goed te kunnen blussen", aldus de woordvoerder. De brandweer meldde zaterdagavond laat dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar dat het controleren en uitblussen nog enkele uren zou duren.

De eerste melding van de brand aan de Dorpsstraat kwam rond 21.30 uur binnen. Hulpdiensten uit de wijde omgeving zijn ingeschakeld.

Getuigen melden dat de brand veel bekijks trekt. De brandweer heeft een deel van het centrum afgesloten.