ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dodental bij Kyiv loopt op na Russische aanval

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 augustus 2026 om 14:22
anp290826082 1
KYIV (ANP/AFP) - Het dodental door een Russische drone-aanval bij de Oekraïense hoofdstad Kyiv is opgelopen naar 37. Dat meldde regionaal bestuurder Tymoer Tkatsjenko, die stelde dat het reddingswerk doorgaat.
Bij de aanval zou een Russische drone in het dorp Myla een locatie hebben geraakt waar schijnbaar explosief materiaal lag opgeslagen. Er volgden brand en explosies, schrijven Oekraïense media. Tientallen woongebouwen liepen schade op en honderden mensen zijn geëvacueerd. Naast de doden zijn ook tientallen gewonden gemeld.
President Volodymyr Zelensky schreef eerder op X dat politie en de veiligheidsdienst al een strafrechtelijk onderzoek hebben ingesteld. Er mag geen munitie worden opgeslagen bij woongebieden, benadrukte hij. "Degenen die dit hebben toegelaten, moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun beslissingen."
loading

POPULAIR NIEUWS

vvd wil niet in kabinet alleen kabinet van winnaars gedogen1700821398

Ook ambtenaren keren zich tegen het kabinet: duizenden overheidsmedewerkers 8 september naar Den Haag

kringen-schenken-2026-hero

Zoveel mag je in 2026 belastingvrij aan je (klein)kinderen geven — en dit is de valkuil

shutterstock_2762518343

Steeds meer gevaarlijke vissen in Middellandse Zee door opwarming: ‘Zee van onze vroeger is verdwenen’

shutterstock_2148313213

Vliegbelasting verdubbelt in 2027 voor verre vluchten: zoveel duurder wordt je ticket naar Turkije, Thailand en Suriname

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Gasprijs 90% hoger dan vorig jaar: zoveel duurder wordt jouw stookseizoen

23902035_m

Voel je je in augustus ineens onrustig en somber? Daar is dus een theorie over

Loading