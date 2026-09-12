Dodental bij veerbootbrand Filipijnen fors opgelopen

MANILLA (ANP/AFP) - De Filipijnse kustwacht heeft nog eens 41 lichamen gevonden aan boord van de verbrande veerboot bij de Filipijnen. Daarmee is het dodental gestegen naar 76.

De lichamen van de omgekomen opvarenden worden overgebracht naar de haven van Coron, meldt de kustwacht.

Op het schip brak woensdagochtend brand uit tijdens een ruim twintig uur durende reis van hoofdstad Manilla naar de westelijke provincie Palawan. De boot had 117 passagiers en zeventien bemanningsleden aan boord, en strandde 7,5 kilometer voor de kust.

De brandweer kon vrijdag pas aan boord van het schip gaan. Meer dan veertig mensen werden gered.