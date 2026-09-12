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Organisatie: tienduizenden deelnemers aan klimaatmars Amsterdam

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 12 september 2026 om 15:23
bijgewerkt om zaterdag, 12 september 2026 om 15:36
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Tienduizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan met de klimaatmars, meldt de organisatie, die stelt dat er meer dan 40.000 deelnemers uit alle hoeken van de samenleving op de been waren. Dat zijn er een stuk minder dan de 85.000 die tijdens de editie in 2023 meeliepen in de mars van de Dam naar het Museumplein. De politie en gemeente zeggen geen uitspraken te kunnen doen over aantallen.
De organisatie van de mars spreekt van een "breed gedragen oproep" aan premier Rob Jetten om te stoppen met fossiele brandstoffen. Een verslaggever zag dat veel deelnemers protestborden bij zich hadden met het woord 'klimaatdrammer' erop, de term die Jetten in zijn tijd als Tweede Kamerlid als geuzennaam omarmde nadat VVD'er Klaas Dijkhoff hem zo had genoemd. 'Wij drammen wél door Rob', staat bijvoorbeeld op een van de borden, of: 'Vacature: klimaatdrammer'.
De klimaatmars begon iets voor 14.00 uur vanaf de Dam. Iets meer dan een uur later kwamen de eerste deelnemers aan op het Museumplein. Op de Dam waren op dat moment de laatste deelnemers net vertrokken. Zij zijn rond 15.00 uur nog altijd bezig met de mars.
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