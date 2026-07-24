Dodental bootongeval Guyana verder gestegen

GEORGETOWN (ANP/DPA) - Het dodental door het bootongeval voor de kust van Guyana is verder opgelopen. De autoriteiten melden dat 73 lichamen zijn geborgen. Er wordt nog altijd gezocht naar vermisten.

De autoriteiten gaan er inmiddels van uit dat circa 180 mensen aan boord waren. Op de passagierslijsten stonden echter maar 133 mensen, zo werd eerder bekend. 76 opvarenden konden worden gered, van wie sommigen niet op de passagierslijst stonden.

De veerboot, die onderweg was van hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma, kapseisde afgelopen weekend voor de kust van Guyana, zo maakte premier Mark Phillips dinsdag bekend. Het vaartuig had nog een noodsignaal uitgezonden. Onduidelijk is nog hoe het voorval kon gebeuren.

Een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Mogelijk is er sprake van nalatigheid. Ook de passagierslijst en lading van het vaartuig worden onderzocht. De kapitein en een bemanningslid zijn aangehouden.