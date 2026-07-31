Dodental Ceuta omhoog, Madrid stuurt extra versterkingen

ALGECIRAS/CEUTA (ANP/AFP) - Het aantal migranten dat om het leven is gekomen bij pogingen de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen naar 24, schrijven Spaanse media. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en acht duikers met boten.

Donderdag wist een groot aantal migranten dit overzeese deel van Spanje binnen te komen. Het zou gaan om meer dan 40.000 mensen, vooral jonge Marokkanen die vooral over een Marokkaans strand bij een soort pier op de grens te water gingen en aan de andere Spaanse zijde weer het strand opgingen.

Tientallen extra politiemensen worden gestuurd, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook zijn leden van de plaatselijke militaire macht van 2500 man in Ceuta ingezet. Media melden dat vrijdag migranten in straten en parken liggen en dat er nog steeds mensen uit Marokko arriveren. Er zijn schermutselingen gemeld tussen migranten en de politie. De oppositie beschuldigt de regering van premier Pedro Sánchez van ernstige fouten.