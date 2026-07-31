ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeker drie gewonden bij ongeval A12, vier voertuigen betrokken

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 13:18
anp310726103 1
BABBERICH (ANP) - Bij het ongeval op de A12 ter hoogte van Babberich in de buurt van de Duitse grens waren vier voertuigen betrokken, meldt de politie. Het gaat om een personenauto, twee vrachtwagens en een bestelauto. De drie inzittenden van de personenauto zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen zegt de politie niets.
De politie meldt dat de inzittenden van de andere voertuigen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de veiligheidsregio zijn in totaal zes mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.
De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht en de weg is daarom de komende uren dicht in de richting van de grens, tussen knooppunt Oud-Dijk en Beek. Omrijden kan via Nijmegen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2057930843

Simpele en betaalbare verkoeling: een dubbeltje per nacht volstaat

doorstromingscrisis-hero

Waarom jij geen huis kunt vinden? Omdat een 70-jarige er niet weg kan — zoveel kost de doorstromingscrisis je

generated-image

In deze provincie werd je huis bijna 8% duurder — in Amsterdam nog geen procent: zo groot zijn de regionale verschillen

155492169_m

Zegt jouw kind thuis ook steeds deze twee 'onbeleefde' woorden? Dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand

anp310726007 1

Trump krabbelt terug over beloftes aan Oekraïne over Patriots

generated-image (1)

Eén nepnetwerk in het hotel en je Google-account is niet meer van jou

Loading