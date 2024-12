NBC: Trump wil van schuldenplafond af

NEW YORK (ANP) - De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump wil helemaal af van het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Dat plafond bepaalt wettelijk hoeveel de federale overheid mag lenen en de verhoging van die bovengrens gaat vaak gepaard met felle politieke strijd tussen Republikeinen en Democraten in het Congres.

In een telefonisch interview met nieuwszender NBC zegt Trump dat "het slimste om te doen" het schrappen van het schuldenplafond in zijn geheel is. "De Democraten zeiden dat ze ervan af willen. Als zij ervan af willen, ga ik voorop", citeert de nieuwszender de Republikeinse president-elect.

De opmerkingen komen te midden van een politiek conflict dat deze week is opgelaaid rond een begrotingsvoorstel dat een sluiting van overheidsdiensten gedurende de feestdagen moest voorkomen. Republikeinen en Democraten leken een compromis te hebben bereikt in het Congres, maar na felle kritiek van Trumps bondgenoot en campagnefinancier Elon Musk keerde ook de aanstaande president zich tegen de overeenkomst. Zonder akkoord begint zaterdag de zogeheten 'shutdown' van overheidsdiensten.