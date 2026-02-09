ECONOMIE
Dodental door instorten gebouwen in Libanese Tripoli stijgt

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 11:18
TRIPOLI (ANP/RTR/AFP) - Het dodental door het instorten van woongebouwen in het Libanese Tripoli is gestegen naar veertien. Acht mensen konden worden gered, melden de autoriteiten in Libanese media.
In de tweede stad van Libanon zijn afgelopen weekend twee aangrenzende gebouwen ingestort. Er waren berichten dat daar 22 mensen woonden. Onduidelijk is nog of personen worden vermist, maar de zoek- en reddingsoperatie zou inmiddels zijn beëindigd.
Het komt vaker voor dat oude gebouwen bezwijken in de stad. De burgemeester zei eerder tegen de pers dat duizenden mensen in onveilige panden gevaar lopen door jarenlange verwaarlozing. "De situatie gaat de capaciteiten van de gemeente Tripoli te boven."
